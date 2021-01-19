Ирина Довгало: спорт становится инструментом для манипуляций по решению политических проблем

Фото: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

Просто так удобно формировать мнение у граждан, замечу – разных стран – мнение о том, что в той или иной стране не соблюдаются демократические принципы и не обеспечиваются права и свободы человека.Но никто из этих... "борцов за справедливость" не говорит о том, что именно наша страна блестяще провела чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд, встречала вторые Европейские игры и многие другие спортивные и не только форумы. При этом организация проведения международных форумов была на исключительно высоком уровне, обеспечивая абсолютную безопасность.Ну что ж, решение принято. Неприятно, конечно. Но несмотря ни на что, белорусы знают потенциал своей страны и останутся гостеприимными для всех!