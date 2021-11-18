Ирак сообщил о регистрации более 400 беженцев, готовых вылететь на родину из Беларуси

– привел слова ас-Саххафа иракский телеканал «Ас-Сумария». Он подчеркнул, что сейчас проходит регистрация еще примерно 50 беженцев, которые планируют улететь в Ирак из района польско-белорусской границы.Напомним, что бесплатный авиарейс для вывоза беженцев из Беларуси состоится сегодня, 18 ноября, по маршруту Минск – Эрбиль – Багдад.