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Ирак сообщил о регистрации более 400 беженцев, готовых вылететь на родину из Беларуси

Иракские власти сообщили о регистрации более 400 беженцев, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовых вылететь из нашей страны на родину. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф, информирует ТАСС.


«Представителями министерства было зарегистрировано 430 иракских мигрантов, направляющихся сегодня эвакуационным рейсом из Минска», – привел слова ас-Саххафа иракский телеканал «Ас-Сумария». Он подчеркнул, что сейчас проходит регистрация еще примерно 50 беженцев, которые планируют улететь в Ирак из района польско-белорусской границы.

Напомним, что бесплатный авиарейс для вывоза беженцев из Беларуси состоится сегодня, 18 ноября, по маршруту Минск – Эрбиль – Багдад. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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