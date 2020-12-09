Между нашей страной и Казахстаном всегда были точки соприкосновения. Это и экономическое, культурное сотрудничество, а также поддержка друг друга на внешнеполитической арене. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк во время круглого стола «Казахстан в современном мире. Фактор лидерства Назарбаева».
– Как наш Президент Александр Лукашенко, так и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, они вместе продвигали евразийскую повестку. Сама по себе концепция евразийской интеграции в казахском прочтении существенно отличается от других. Но наши подходы всегда были схожи. Это принцип паритета национальных интересов, принцип равенства и взаимное уважительное отношение к внутриполитической повестке. Беларусь и Казахстан никогда не создавали проблем друг другу, не выходили на идеологическую полемику. Мы стремимся создать поле экономического и культурного добрососедства. Это для нас характерно. Есть еще одна вещь, в которой мы очень похожи – это умение интегрировать различные этнические и национальные традиции в единую культуру. В этом плане Казахстан демонстрирует, как в стране может быть реализован не то что принцип двуязычия, а даже триязычия. И как это возможно в исламской стране? Оказывается, возможно, если есть воля, интеллект и желание создавать нормальную надполитическую нацию.
Опубликовано:
642
Игорь Марзалюк: отношения между Беларусью и Казахстаном всегда строились на принципах равенства
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР