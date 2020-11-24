Herbal Line в числе лидеров проекта "100 идей для Беларуси"

Организаторы первенства рассказали sb.by, что главная его цель – раскрытие потенциала молодежи. Заявки на участие в этапе Брестского района отправили 6 коллективов. В номинацию "Агропромышленные технологии и производство" был заявлен проект, разработанный учениками и преподавателями учреждения образования "Средняя школа деревни Вистычи", который они назвали Herbal Line. Ребята и и учителя задались идеей выращивать лекарственные и пряные травы на пришкольном участке, а в дальнейшем создать мини-производство.Над проектом работали учащиеся 11-го класса Владислав Казадой, Карина Суходол, Никита Вишенько, родители которых работают в местном ОАО "Агро-сад "Рассвет". Ребята поделились, что опыт сельскохозяйственного производства натолкнул их на идею заняться выращиванием лекарственных и пряных трав. Такая продукция должна быть востребована.Поддержали школьников педагог-организатор Анастасия Алексеевна Строк, учитель математики Анна Валерьевна Стреха и заместитель по воспитательной работе средней школы деревни Вистычи Татьяна Константиновна Желенговская. Проект Herbal Line стал победителем районного этапа "100 идей для Беларуси". Его разработчики награждены дипломом I степени. Председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Елена Просмыцкая вручила победителям ценный подарок.Областной этап республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" на Брестчине планируют провести в декабре. Первый секретарь Брестского обкома БРСМ Юрий Сегенюк отметил, что пройдет он в формате онлайн и определит лучших из лучших.