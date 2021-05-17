Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе –апреле перевезли 117,9 млн т грузов, или 96,4% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет.
Грузооборот составил 39,1 млрд тонно-километров, или 100,5% к аналогичному периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 522,4 млн человек, или 88,4% к январю – апрелю 2020 года. Пассажирооборот – 5781,5 млн пассажиро-километров, или 84,6% к такому же временному промежутку 2020-го.
Фото: архив БЕЛТА
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Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе – апреле сократились на 3,6%
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