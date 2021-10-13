За здоровьем Саакашвили в тюрьме будет следить группа врачей

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе рассказал, что за состоянием здоровья Михаила Саакашвили будет следить специальная группа врачей, которая также будет информировать общество.Хундадзе отметил, что, несмотря на то, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, его здоровье очень важно.– сказал глава комитета.Адвокаты Саакашвили сообщили, что бывший глава государства не против группы врачей.