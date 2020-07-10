Грозы, град и шквалистый ветер. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности

Грозы, град, сильные ливни и шквалистый ветер ожидаются в Беларуси в предстоящие сутки, в связи с чем Белгидромет Минприроды объявил оранжевый уровень опасности.

В субботу, 11 июля, прогнозируется облачность с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, а днем по юго-восточной половине предвидятся грозы, при которых в отдельных районах возможны град и сильные ливни. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14… +20 °С, днем воздух прогреется до +20… +26 °С, по юго-востоку – от +27 до +32 °С.

В воскресенье, 12 июля, будет преимущественно облачно. На большей части территории республики вновь ожидаются дожди, местами сильные, также возможны грозы. Ветер – северо-западный, северный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от +8 до +15 °С, днем – от +13 до +20 °С, по юго-востоку ночью прогнозируется от +16 до +19 °С, днем также заметно теплее, чем в остальных регионах –от +21 до +28 °С.

В понедельник, 13 июля, синоптики обещают облачность с прояснениями. Дожди пройдут ночью преимущественно в центральных и восточных районах, а днем только по востоку Беларуси. Местами вероятны грозы. Ветер будет северо-западный, северный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +7… +14 °С, днем — от +15 до +22 °С.