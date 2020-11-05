Очереди из грузовых автомобилей на белорусско-литовской границе образовываются из-за невыполнения договоренностей сопредельной стороной, сообщает БЕЛТА.
Контролирующим службам Литвы не раз сообщалось о скоплении автомобилей, которые ожидают въезда в страну. Несмотря на договоренности о стабильной работе пунктов пропуска, литовская сторона неритмично принимает грузовой транспорт.
– В частности, в пункте пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны – "Привалка") за последние две недели прошлого месяца литовская сторона ни разу не исполнила обязательства по оформлению необходимого минимума грузовых автомобилей. Это провоцирует систематическое образование очередей, – подчеркнули в Гродненской региональной таможне.
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Гродненская таможня: литовская сторона нарушает договоренности о ритмичном приеме транспорта
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Фото: Александр СТАДУБ
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