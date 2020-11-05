Гродненская таможня: литовская сторона нарушает договоренности о ритмичном приеме транспорта

Контролирующим службам Литвы не раз сообщалось о скоплении автомобилей, которые ожидают въезда в страну. Несмотря на договоренности о стабильной работе пунктов пропуска, литовская сторона неритмично принимает грузовой транспорт.– подчеркнули в Гродненской региональной таможне.