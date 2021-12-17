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ГПК: польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси

Вчера, 16 декабря, в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Фото опубликовано в Telegram-канале Госпогранкомитета

"Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши", – уточнили в ГПК.

В ведомстве добавили, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси".
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