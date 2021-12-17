Польский военнослужащий, попросивший убежища в Беларуси, рассказал о причинах своего поступка

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– рассказал Эмиль Чечко.По его словам, он не согласен с политикой своего государства., – сказал военнослужащий., – добавил Эмиль Чечко.Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.