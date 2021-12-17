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Польский военнослужащий рассказал, как силовики убивали волонтеров на границе

Солдат Эмиль Чечко, сбежавший из Польши в Беларусь и попросивший политического убежища, рассказал "Беларусь 1" о том, как польские силовики убивали польских волонтеров. 

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– Я был в такой ситуации, когда подъехал волонтер из какой-то организации и спросил: «Куда вы их [беженцев] ведете?» В ответ польский пограничник просто выстрелил ему в лоб. Я видел как минимум две такие ситуации, – рассказал Эмиль Чечко. 

16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко 1996 года рождения.

В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси
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