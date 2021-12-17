Польский военнослужащий рассказал, как силовики убивали волонтеров на границе

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, – рассказал Эмиль Чечко.16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко 1996 года рождения.В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси