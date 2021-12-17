Польский военнослужащий рассказал, как силовики убивали волонтеров на границе

– Я был в такой ситуации, когда подъехал волонтер из какой-то организации и спросил: «Куда вы их [беженцев] ведете?» В ответ польский пограничник просто выстрелил ему в лоб. Я видел как минимум две такие ситуации, – рассказал Эмиль Чечко.
16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко 1996 года рождения.
В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси
Польский военнослужащий, попросивший убежища в Беларуси, рассказал о причинах своего поступка