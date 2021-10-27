ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогнозируемых показателей

За прошедшие сутки пункты пропуска на границе с ЕС выполнили двухсторонние договоренности лишь на 75%, пропустив на свою территорию 3037 из 4006 грузовиков.Меньше всего большегрузов – 275 из 500 – въехали в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица").На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.