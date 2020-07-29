Гороскоп на 30 июля

Овен
Вам придётся сейчас заниматься различными ремонтными работами. Если вы ещё не сменили свою работу, то в этот день появится возможность это сделать. Предложение по работе, будет на редкость удачным.
Телец
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся задач, составлением планов на последующие дни. Составленные сметы предстоящих затрат, а также бизнес-планы в этот день чаще всего оказываются удачными.
Близнецы
Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий за этим не последует. Максимум внимания уделите финансовым вопросам.
Рак
День благоприятный во многих отношениях, так что реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. В сфере любви ожидают только приятные новости и сюрпризы.
Лев
На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры. Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.
Дева
Не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, помощниками, что тоже не способствует росту производительности труда и хорошему настроению.
Весы
Ваши деловые качества могут сослужить хорошую службу. С осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы или не слишком хорошо знаете, или они пользуются дурной репутацией. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог.
Скорпион
В данный период следует воздержаться от острых дискуссий, споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. День подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений, поездок и путешествий.
Стрелец
Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Данное время располагает к гармоничным отношениям в семье. В личную жизнь стоит внести яркие краски. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения не имеют под собой корыстных целей.
Козерог
В это время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Будьте более внимательными к тем, кто вам дорог.
Водолей
Вряд ли данный день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить или выполнять ваши обязанности. Полезно начать курс оздоровительных процедур.
Рыбы
Запланируйте больше важных дел, деловых встреч. Ко всем вопросам подходите нетривиально, и все получится. Единственное, следует избегать рискованных мероприятий и предложений, которые исходят от сомнительных людей. Сейчас хорошее время для всего, что связано с любовью и личной жизнью.
Подготовлено с помощью vedmochka.net
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