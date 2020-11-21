Гороскоп на 23 ноября





Овен

Сегодня Вам следует соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми. Вы можете привлечь непорядочных людей. Поэтому перед тем, как откровенничать с посторонними, хорошо подумайте. Постарайтесь не спорить и не вступать в конфликты с любимым человеком.

Телец

Если к выполнению любого задания сегодня Вы подойдете не спеша и перед тем, как действовать, все обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. А к не получившимся делам вернетесь чуть позже. Этот день благоприятен для походов по магазинам и крупных приобретений.

Близнецы

На работе могут возникнуть проблемы, с которыми справиться окажется затруднительно. Но не стоит огорчаться и бросаться в крайности, а тем более выяснять отношения с руководством. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями.

Рак

День подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Если кто-то будет нуждаться в Вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. В семейной жизни и сфере любовных интересов не стоит забывать про свои интересы.

Лев

В этот день Вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого. Многое будет Вам даваться гораздо легче, чем другим людям. Найдите занятие по душе и посвятите ему больше времени. Если намечаете совершить крупные покупки, то лучше не затягивать с этим.

Дева

В графике дел, запланированных на сегодня, не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить Ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь любым способом избежать встреч с таким человеком. Берегите силы, нервы и здоровье.

Весы

Сегодняшний день пройдет в спокойном темпе. Возьмите тайм-аут и займитесь делами, которые не требуют чрезмерной ответственности и серьезной нагрузки. Проявляйте заботу о родственниках. Расходуйте денежные средства только на самое необходимое.

Скорпион

В этот день можно заниматься трудновыполнимыми делами, решать накопившиеся дела и спорные вопросы. Больше внимания уделяйте поиску полезной информации. Выступайте инициатором встреч с друзьями, близкими людьми, организуйте совместные развлекательные мероприятия. Больше времени проводите на природе.

Стрелец

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Избегайте конфликтов с окружающими людьми. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение.

Козерог

На работе не следует форсировать события. Нужно упорно продолжать начатые дела. Тем более что на помощь со стороны вряд ли стоит надеяться. С долгами, если они у вас есть, желательно рассчитаться. Постарайтесь не делать крупные покупки, вскоре деньги Вам могут понадобиться.

Водолей

Вероятно, сегодня Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Старайтесь не тратить время впустую. Нужно обращать внимание на поступающую информацию. День располагает к романтическому настрою, приятному времяпрепровождению и гармоничным отношениям с любимым человеком.

Рыбы

Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где Вас действительно поймут и одобрят. Обратитесь за помощью, если в ней есть необходимость. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье