Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 23 ноября

Гороскоп на 23 ноября


Овен

Сегодня Вам следует соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми. Вы можете привлечь непорядочных людей. Поэтому перед тем, как откровенничать с посторонними, хорошо подумайте. Постарайтесь не спорить и не вступать в конфликты с любимым человеком.

Телец

Если к выполнению любого задания сегодня Вы подойдете не спеша и перед тем, как действовать, все обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. А к не получившимся делам вернетесь чуть позже. Этот день благоприятен для походов по магазинам и крупных приобретений.

Близнецы

На работе могут возникнуть проблемы, с которыми справиться окажется затруднительно. Но не стоит огорчаться и бросаться в крайности, а тем более выяснять отношения с руководством. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями.

Рак

День подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Если кто-то будет нуждаться в Вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. В семейной жизни и сфере любовных интересов не стоит забывать про свои интересы.

Лев

В этот день Вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого. Многое будет Вам даваться гораздо легче, чем другим людям. Найдите занятие по душе и посвятите ему больше времени. Если намечаете совершить крупные покупки, то лучше не затягивать с этим.

Дева

В графике дел, запланированных на сегодня, не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить Ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь любым способом избежать встреч с таким человеком. Берегите силы, нервы и здоровье.

Весы

Сегодняшний день пройдет в спокойном темпе. Возьмите тайм-аут и займитесь делами, которые не требуют чрезмерной ответственности и серьезной нагрузки. Проявляйте заботу о родственниках. Расходуйте денежные средства только на самое необходимое.

Скорпион

В этот день можно заниматься трудновыполнимыми делами, решать накопившиеся дела и спорные вопросы. Больше внимания уделяйте поиску полезной информации. Выступайте инициатором встреч с друзьями, близкими людьми, организуйте совместные развлекательные мероприятия. Больше времени проводите на природе.

Стрелец

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Избегайте конфликтов с окружающими людьми. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение.

Козерог

На работе не следует форсировать события. Нужно упорно продолжать начатые дела. Тем более что на помощь со стороны вряд ли стоит надеяться. С долгами, если они у вас есть, желательно рассчитаться. Постарайтесь не делать крупные покупки, вскоре деньги Вам могут понадобиться.

Водолей

Вероятно, сегодня Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Старайтесь не тратить время впустую. Нужно обращать внимание на поступающую информацию. День располагает к романтическому настрою, приятному времяпрепровождению и гармоничным отношениям с любимым человеком.

Рыбы

Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где Вас действительно поймут и одобрят. Обратитесь за помощью, если в ней есть необходимость. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на ноябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на ноябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Дании прошли акции протеста против убийства норок
Правящая партия Грузии побеждает во втором туре парламентских выборов
В Колумбии в автоаварии погибли четыре человека
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября
В Ливане побег из тюрьмы - сбежали 70 заключенных
Гороскоп на 23 ноября
Гандболистки "Берестья" проиграли "Истогу" в Кубке ЕГФ  
В Софии сотни человек собрались на антиправительственную акцию протеста
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 8-е место на этапе Гран-при ISU в Москве
Хоккеисты "Гомеля" победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
Белорусские дзюдоисты остались без наград ЧЕ -2020 в Праге
Московский «Локомотив» добился минимальной победы над тульским «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу
В Турции за сутки зарегистрировали рекордный прирост случаев заболевания COVID-19
Ярославский "Локомотив" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
Тим победил Джоковича и стал первым финалистом Итогового турнира ATP
Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в школьной столовой
Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
Полицейские стреляли по протестующим в Индии
На G20 китайская сторона предлагает создать международный механизм признания кода здоровья
Минздрав: в больнице на лечении остаются 9 госпитализированных с отравлением минских школьников
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Анатомия ненависти
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на этапе Гран-при ISU в танцах на льду
Тяжеловес использовал вместо штанги двух людей - видео
Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам - Путин
Канада и Великобритания подписали торговое соглашение
Власти Сербии ввели новые ограничения из-за коронавируса
Очевидец помог задержать нетрезвого водителя в Минске
Самое главное, что необходимо сделать в саду до наступления зимы
Россиянин Михаил Коляда выиграл золото в мужском одиночном катании на этапе Гран-при ISU в Москве
Теннис. Ивашко пробился в финал турнира в Италии
Зимняя обувь для авто и обработка улиц противогололедными материалами: как готовятся к снежному сезону автомобилисты и дорожники
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Падаль на ниве
"Гомель" вернулся в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси
Ким Кардашьян в соблазнительном платье поразила Instagram
Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии
Обработка завода дезсредствами и масочный режим - на ММЗ рассказали о профилактике COVID-19
Футболисты "Краснодара" победили "Тамбов" в матче чемпионата России
Беларусь и Израиль договорились о более эффективном решении консульских вопросов
Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций
Ты заехал не на то поле! Агрессивный баран прогнал незваных гостей и попал на видео
Надо ли ругать за недостоверность фильмы о реальных исторических персонажах
Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори - ученые
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Частное по случаю
Концерт авторской песни "Сохраним мирную Беларусь" – стрим
Двое мужчин и женщина избили и ограбили пенсионера в Минске
Сделка о Brexit согласована на 95% - генсекретарь Еврокомиссии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ