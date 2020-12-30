Гомельский обком БРСМ подарит предрождественскую сказку 600 ребятам

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Молодежные лидеры и волонтеры организуют встречи новогодних сказочных персонажей с воспитанниками детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, детей-сирот, детей-инвалидов, ребят с ограниченными возможностями, а также находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних.Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" в Гомельской области началась 11 декабря. С того времени в регионе прошло более 70 праздничных акций и мероприятий по сбору подарков. Сегодня "Чудеса на Рождество" принесут в семьи Железнодорожного района Гомеля и разных уголков региона.Завершится марафон добра 5 января. Представители областного комитета БРСМ отправятся в Ветковский район, чтобы подарить праздник 30 ребятам. В преддверии Рождества Дед Мороз и Снегурочка вручат им подарки, которые подготовили районные комитеты и первичные организации молодежного союза совместно со своим активом.– пояснили в областном комитете БРСМ.Каждый желающий может присоединиться к добрым делам и подарить ребятам яркие эмоции. При каждом районном комитете ОО БРСМ работает пункт сбора подарков.