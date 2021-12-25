Гомельский городской молодежный театр подготовил к новогодним праздникам спектакли для детей и взрослых

Премьера мюзикла для взрослых «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» состоялась вчера. Режиссером постановки является Валерий Лагуто, балетмейстером - Варвара Каменская, техническое обеспечение проекта - ООО «ПроШоу Технологии».





Веселая история о том, как кузнец Вакула из-за любви связался с нечистой силой, собрала аншланг. И, как сказали в театре, на сегодня также все билеты проданы, а это самая главная награда для труппы.





Для ребят артисты молодежного театра подготовили спектакль «Сказка про веселого эльфа и злую колдунью» по мотивам английского фольклора также уже опробована на юных зрителях: спектакль они увидели и оценили. Да и как не оценить, когда там злая колдуньи пытается полакомиться веселым и доверчивым эльфом. Как всегда бывает в сказке, добро побеждает зло, дружба сильнее коварства, что, безусловно, находит теплый отклик в сердцах детей. Примечательно, что перед спектаклем они встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой.





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