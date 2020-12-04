Головченко: Беларусь выступает за недискриминационные подходы при формировании общих рынков ЕАЭС

– Продолжилась работа по формированию общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС, без которых реальная экономическая интеграция в принципе невозможна. Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий.
Роман Головченко также отметил, что много сделано для создания общего рынка государственных и муниципальных закупок в ЕАЭС. Обеспечено функционирование реестра евразийской промышленной продукции с учетом взаимных интересов государств.
– Продолжено формирование единых рынков и секторов, обеспечивающих свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В частности, сегодня мы рассмотрим план мероприятий по обеспечению функционирования единого рынка услуг в сфере строительства. Это огромный потенциал как с точки зрения роста национального ВВП, так и взаимного экспорта услуг и товаров.
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