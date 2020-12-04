Странам ЕАЭС нужно активнее развивать товаропроводящие сети. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович во время заседания Евразийского межправсовета, который проходит в режиме видеоконференции. По его словам, в Беларуси уже действует более 55 логистических центров.
– Фактически завершено формирование логистической инфраструктуры между ЕАЭС и Европейским союзом в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень».
По его словам, планируется создание 24 оптово-распределительных центров в Казахстане. Также в России будут созданы дополнительные узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры в 12 регионах.
– ЕЭК могла бы проработать конкретные направления взаимодействия и взаимодополняемости, если не будет возражений, чтобы объединенными усилиями увеличить вклад логистики в экономику стран ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА
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Мясникович: странам ЕАЭС нужно активнее развивать товаропроводящие сети
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