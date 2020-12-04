Проект стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года будет вынесен на рассмотрение глав государств. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Евразийского межправсовета.
Фото: архив БЕЛТА
– Конечно, ключевой вопрос – это проект стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года. Документ имеет высокую степень готовности. Есть один вопрос, который касается формирования общего рынка газа. С учетом позиции сторон состоится конструктивный и деловой разговор на заседании Высшего Евразийского совета, который планируется провести 11 декабря. Из-за пандемии коронавируса предложено провести мероприятие в формате видеоконференцсвязи. Уверен, разговор будет деловой и формат проведения не скажется на качестве диалога и принятии документов, которые в повестке дня.
В целом, говоря о прошедшем заседании Евразийского межправсовета, Михаил Мясникович сообщил, что повестка дня включала 9 вопросов.
– Это был конструктивный разговор единомышленников. Даже те принципиальные разногласия, которые высказывали стороны, были попыткой найти компромисс для того, чтобы действительно интеграция двигалась дальше и углублялась.
Опубликовано:
327
Мясникович: проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года будет вынесен на рассмотрение глав государств
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter