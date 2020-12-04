Евразийский межправсовет согласовал подходы к контролю за качеством продовольствия. Об этом по итогам прошедшего заседания глав правительств ЕАЭС сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Фото: архив БЕЛТА
- Безусловно, жаркая дискуссия была по вопросу, который касается качества продовольственных товаров. Сейчас идет доработка технического регламента, который регламентирует контроль за остатками антибиотиков и других ветеринарных препаратов, как в сырье, то есть непереработанной продукции животного происхождения, - здесь все согласовано, вопросов нет, - так и в готовой продукции, которая поступает на прилавки магазинов. В этом плане тоже генеральная линия прорисована. Я хотел бы отметить достаточно серьезную работу рабочей группы, которая была создана по поручению июльского Межправосовета в Минске.
По его словам, это очень ответственный участок, потому что надо будет согласовать мнение сторон. Пока они несколько отличаются друг от друга.
- Но, я думаю, что мы в Комиссии найдем вариант, как урегулировать эти вопросы. Были и другие вопросы, которые касаются изъятий и ограничений. Сегодня существует 35 ограничений. Мы подготовили список из 12 изъятий и ограничений, которые планируем урегулировать за два года. Мы договорились, во-первых, что утверждается этот перечень, и во-вторых, этот перечень остается открытый, он будет пополняться, а Комиссия будет отчитываться по данному вопросу во втором квартале 2021 года на заседании Межправсовета.
Михаил Мясникович констатировал, что в целом разговор состоялся очень открытый, доброжелательный, было желание найти компромиссы по несогласованным вопросом.
- В этом и заключается ценность сегодняшнего заседания - все были настроены по-деловому и добились ожидаемых результатов.
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Евразийский межправсовет согласовал подходы к контролю за качеством продовольствия
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