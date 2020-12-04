Евразийский межправсовет согласовал подходы к контролю за качеством продовольствия

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БЕЛТА

По его словам, это очень ответственный участок, потому что надо будет согласовать мнение сторон. Пока они несколько отличаются друг от друга.Михаил Мясникович констатировал, что в целом разговор состоялся очень открытый, доброжелательный, было желание найти компромиссы по несогласованным вопросом.