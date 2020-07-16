Глава ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко: цените то, что имеете

Председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко сказала в интервью sb.by:

– Все познается в сравнении. Возьмем, скажем, Россию: насколько богаче она нашей страны, но там отпуск и декретный, и по уходу за ребенком всего полтора года оплачивается, а у нас 3 года с выплатой пособия в размере средней зарплаты по стране. Какой же путь мы прошли за эти годы! Везде чистота и порядок. А дороги? Едешь вдоль трассы – поля ухоженные, глаз радуется. А как преобразились наши большие и маленькие города, поселки! Молодежи стоило бы почитать газетные подшивки 1990-х, чтобы понять, что мы имели и к чему пришли… Мы тогда не жили, а выживали. Говорю как мать пятерых детей, которая за одним батоном в очереди стояла. Сейчас в магазине глаза разбегаются от выбора, каждая семья может получить квартиру, семейный капитал. Столько льгот – расти детей и радуйся! Под мирным небом! Всегда говорю: цените то, что имеете. Потерять можно легко, обрести заново – очень тяжело.

