Гимнастка Горносько – о впечатлениях от открытого урока в родной альма-матер

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, художественная гимнастка Алина Горносько провела открытый урок для лучших школьников Ленинского района. Мероприятие прошло в 47-й СШ Минска. После его завершения она поделилась с нами впечатлениями.

– Безумно приятно, как встречают в родной школе, которую я окончила с золотой медалью пару лет назад. Открытый урок подарил новые эмоции, я будто снова окунулась в учебу. Было интересно пообщаться с ребятами в этом олимпийском классе, вопросы очень понравились. Надеюсь, кого-то удалось даже замотивировать. Беседа получилась свободной, ну а теперь я вернусь в зал – планов еще много.