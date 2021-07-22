Гигин считает, что поражение США в Афганистане спровоцирует новый миграционный кризис

– обратил внимание кандидат исторических наук.По словам Вадима Гигина, при прошлом американском правительстве в Афганистане была создана целая инфраструктура, поэтому когда талибы придут к власти, проживающие там люди побегут из исламского государства.отметил Вадим Гигин.Политолог уточнил, что новое поколение западноевропейских политиков последовало за Вашингтоном. Европейцы хотели навязать исламистам демократию, однако получили обратный эффект.– сообщил эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.