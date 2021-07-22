Гигин считает, что поражение США в Афганистане спровоцирует новый миграционный кризис

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог, кандидат исторических наук Вадим Гигин заявил, что поражение США в Афганистане может стать причиной нового миграционного кризиса.
– В Афганистане американцы с треском проигрывают войну. Это крупнейшее геополитическое военное поражение США за многие десятилетия. Они вложили туда огромные деньги, потеряли тысячи солдат, – обратил внимание кандидат исторических наук. – Более того, это поражение блока НАТО.
По словам Вадима Гигина, при прошлом американском правительстве в Афганистане была создана целая инфраструктура, поэтому когда талибы придут к власти, проживающие там люди побегут из исламского государства.
– И это будут не тысячи, а десятки, если не сотни тысяч человек. Мы столкнемся с новым миграционным кризисом, который станет прямым следствием политики коллективного Запада по насаждению демократии, – отметил Вадим Гигин.
Политолог уточнил, что новое поколение западноевропейских политиков последовало за Вашингтоном. Европейцы хотели навязать исламистам демократию, однако получили обратный эффект.
– Назовите мне хотя бы одну страну, допустим, на Ближнем Востоке, которая в результате арабской войны пришла к демократии. Вроде бы Тунис, но там творится какая-то полуанархия, это все-таки не демократия. Ливия, Египет, Сирия, Ирак, Афганистан... Где хоть одна страна, где утвердился тот искомый режим, который они насаждали? А что в результате? Усиление исламистского радикального движения, причем разных течений, голод. Йемен не только голодает, в стране вспыхнула эпидемия холеры. При этом там очень высокая рождаемость. Это такой целый котел, где постоянно увеличивается население. Естественно, люди оттуда бегут, – сообщил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин считает, что поражение США в Афганистане спровоцирует новый миграционный кризис
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