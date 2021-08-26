Гигин: не надо учителя грузить функциями чиновника

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Гость студии отметил, что хоть сам, будучи учителем, в свое время всячески боролся с формализмом, сейчас понимает, что от каких-то моментов, того же всеобуча, при всем желании уйти не получится. Но при этом очень важно сделать так, чтобы на педагогов не взваливали несвойственные функции:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.