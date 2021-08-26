Гигин: не надо учителя грузить функциями чиновника

Это в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» отметил декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин, комментируя прозвучавшие на Республиканском педсовете слова Главы государства о волоките и бюрократизме в системе образования.
Гость студии отметил, что хоть сам, будучи учителем, в свое время всячески боролся с формализмом, сейчас понимает, что от каких-то моментов, того же всеобуча, при всем желании уйти не получится. Но при этом очень важно сделать так, чтобы на педагогов не взваливали несвойственные функции:
– Учителя не должны быть перегружены. Наш факультет и Белорусский институт стратегических исследований изучали этот вопрос. Учителей и родителей он действительно волнует. И правильно. Первое: не надо учителя грузить функциями чиновника. Стоит подумать, как нам так организовать администрацию средней школы, чтобы этими функциями учителя не загружать. Учитель – государственный человек, но не чиновник. Мы не должны в нем убивать творчество. Второе: мы должны дать учителю возможность самообразования. Наставнику без самообразования нужно уходить из профессии. Оно должно быть постоянно. Третье: мы должны оставить учителю время для свободного творчества и воспитательного процесса во внеклассной работе. Современный сотрудник системы образования без внеклассной работы с учениками тоже не сможет состояться в этой профессии. Мы должны видеть главное, разгружая человека от несвойственных ему функций. Как это сделать? Как мне кажется, и в Министерстве образования видят этот путь, и мы тоже видим. Но нужна политическая воля, чтобы отказаться от лишних отчетов, ненужных нагрузок, подумать, как выполнить те функции, которые на нас возлагает государство, без этого. Причем не только в средней школе, но и в высшей школе в том числе. Президент эту политическую волю обозначил. Сейчас наша задача – реализовать.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.