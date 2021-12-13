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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Латушко

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Павла Латушко, которому инкриминировано совершение преступления против интересов службы по ч. 3 ст. 426 УК РБ. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 


Латушко, занимая должность министра культуры Беларуси и являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, в 2012 году из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об отсутствии в соответствии с законодательством оснований для финансирования за счет бюджета Беларуси ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012–2013 годы. На этом основании Департамент по кинематографии Министерства культуры Беларуси  заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов.

Незаконные действия Латушко повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере.

Противоправные действия Латушко квалифицированы как превышение служебных полномочий. 

Расследование уголовного дела поручено Центральному аппарату Следственного комитета Беларуси. 

Генеральная прокуратура напоминает о принципе неотвратимости уголовной ответственности. Каждому факту противоправных действий будет дана надлежащая правовая оценка. Все виновные в совершении преступлений будут установлены и подвергнуты справедливому наказанию в порядке, предусмотренном уголовным законодательством.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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