Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Латушко

Латушко, занимая должность министра культуры Беларуси и являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, в 2012 году из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об отсутствии в соответствии с законодательством оснований для финансирования за счет бюджета Беларуси ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012–2013 годы. На этом основании Департамент по кинематографии Министерства культуры Беларуси заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов.Незаконные действия Латушко повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере.Противоправные действия Латушко квалифицированы как превышение служебных полномочий.Расследование уголовного дела поручено Центральному аппарату Следственного комитета Беларуси.Генеральная прокуратура напоминает о принципе неотвратимости уголовной ответственности. Каждому факту противоправных действий будет дана надлежащая правовая оценка. Все виновные в совершении преступлений будут установлены и подвергнуты справедливому наказанию в порядке, предусмотренном уголовным законодательством.