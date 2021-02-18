Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. 


Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича.

При этом уточняется, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.

Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ГИЛЬ
Версия для печати
Новости и статьи
Рачков: в ходе мониторинга цен на лекарства сенаторы изучают ситуацию на предприятиях-изготовителях
Рыженков: культура - один из стержней развития страны, национальной идентичности и патриотизма
Фотофакт. XXVIII международная книжная выставка-ярмарка в Минске приветствует гостей
Белгосцирк приглашает на новую программу: будут даже дрессированные пони!
Чергинец: Писатели должны своим талантом служить объединению людей
Елизавета Боярская: Мягков был очень добр и по-отечески нежен
Бейсенбаев: духовные отношения между государствами играют важную роль в сотрудничестве
«Метро», «Лиличка», «Дядя Ваня». В Могилеве пройдет театральная неделя «М.аrt.контакта»
«Как воспитать патриота», «освободить учителей от бумажной работы», «больше практики». Подсмотрели в блокноты делегатов ВНС
В Мозырском районе местный житель отравился угарным газом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
Чергинец: своим талантом наши авторы должны служить объединению людей
В Петриковском районе сельчанин вынес из загоревшегося дома соседа
Рапота: книгоиздание в Союзном государстве занимает особую роль
Жумаханов: минская книжная выставка на деле подтверждает стремление государств – участников СНГ развивать сотрудничество в области книгоиздания
Про любовь к делу и призвание. Учитель из Витебска продолжила династию и каждый день ездит на работу в сельскую школу
«Я всегда хотел большую семью». История папы из Кричева, который один воспитывает троих детей
Индия планирует изменить правила въезда для туристов из некоторых стран
Дрожжа: 2021 год в отрасли объявляем Годом лесных культур
Строевая подготовка, школьные занятия и уроки танцев. Мы провели день в Минском городском кадетском училище
Посол Александр Конюк: взаимодействие между профсоюзными организациями Беларуси и Армении активно развивается
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стареть больно
Кремль: встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля
"Все его роли – это настоящее искусство": Безруков о кончине Мягкова
Швыдкой: книжное дело и литература существуют поверх любых сложных политических коллизий
Постоянно действующая экспозиция о белорусско-японском сотрудничестве и роли Гошкевичей появится в Хакодатэ
Брэди вслед за Осакой пробилась в финал Australian Open
Остатки невостребованной древесины на начало 2021 года в Минлесхозе составили 1,8 млн кубометров
В Слуцке горела котельная
Посол Беларуси вручил верительные грамоты султану Омана
Какие знаки зодиака самые ревнивые
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Флаг отмороженных
«У меня антитела!»: посмотрели, кто и как контролирует соблюдение масочного режима в Минске
Биржа: 18 февраля евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
К мониторингу цен на лекарства в регионах подключаются сенаторы
Луцкий: книга объединяет людей и страны
В суде по делу “Белгазпромбанка” озвучены новые факты
В горах Чечни микроавтобус с пассажирами сорвался в обрыв
В Национальном художественном музее проходит выставка «Давид Якерсон. Графика. Скульптура»
Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси и России: переживать не надо, мы можем полностью себя обеспечить
Прогноз погоды на 19 февраля: оранжевый уровень опасности из-за морозов по востоку страны
В 2021 году Минлесхоз планирует ввести минимум еще 6 пеллетных заводов
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Сдать тест на гуманизм
Рапота считает важным объединить союзные усилия в технологическом освоении Арктики и развитии современных транспортных магистралей
Диетолог перечислил продукты, которые избавляют от усталости и улучшают настроение
Гродненская студентка хотела порадовать парня, а стала жертвой интернет-мошенника
Авторы
СКАНИРУЙТЕ