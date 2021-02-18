Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича.При этом уточняется, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.