Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича.
При этом уточняется, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.
Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко
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Фото: Виталий ГИЛЬ