Такое мнение на церемонии вручения государственных наград, которая прошла сегодня во Дворце Независимости, высказал журналистам помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский, удостоенный почетного звания «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь»:
– Для любого военного человека государственная награда – это всегда очень значимое событие, в первую очередь в силу того, что это высокая оценка результатов труда того коллектива, который каждый из нас возглавляет. Потому что один человек в поле не воин, а коллектив – это всегда сила, команда. Вообще, как командиру и начальнику, мне всегда приятнее, когда награды получают мои подчиненные. Опять-таки это показатель того, что коллектив сплоченный, работает одной командой. Свой коллектив я считаю командой, которой по плечу любые задачи.
Говоря об эмоциях от посещения Дворца Независимости, генерал-майор Касинский отметил, что бывать здесь приятно всегда:
– В первую очередь это символ независимости нашего государства. Я, как любой военный человек, осознаю, что независимость – это не какой-то дар свыше, не нечто, дарованное нам Богом, а та ценность, которую необходимо постоянно и ежедневно защищать.
Выступая с ответным словом перед Президентом, Леонид Касинский добавил:
– Сегодня, когда нас пытаются поставить на колени, когда пытаются отобрать у нас эти ценности, мы, люди в погонах, осознаем свою ответственность перед государством. Не получится нас сломать. Ни перед кем на колени не станем! Мы сегодня сильны как никогда! Мы стали сплоченнее.
Фото: БЕЛТА
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Генерал Касинский на церемонии вручения госнаград: это высокая оценка результатов труда всего моего коллектива, потому что один в поле не воин
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