Гайдукевич: внешняя политика Литвы и Польши в последние десятилетия направлена на одно – борьбу с российской, а сейчас и белорусской мифической угрозой

По его словам, Литва и Польша преследуют одну цель – получение денег.обратил внимание Олег Гайдукевич.Вместе с тем политик отметил, что граждане Литвы не хотят видеть правительство текущего состава во главе страны.резюмировал Олег Гайдукевич.