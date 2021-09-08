Гайдукевич: внешняя политика Литвы и Польши в последние десятилетия направлена на одно – борьбу с российской, а сейчас и белорусской мифической угрозой

Таким мнением поделился депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ.
По его словам, Литва и Польша преследуют одну цель – получение денег.
– Вся внешняя политика Литвы и Польши в последние десятилетия направлена на одно – борьбу с российской, а сейчас и белорусской мифической угрозой. Если они признают, что никакой угрозы от России и Беларуси не исходит, денег им не дадут, – обратил внимание Олег Гайдукевич.
Вместе с тем политик отметил, что граждане Литвы не хотят видеть правительство текущего состава во главе страны.
– Людям, которые не привились, хотели отказать в медицинской помощи. Чтобы отвлечь от внутренних проблем, всегда должна быть угроза, вот эта угроза у них и есть, – резюмировал Олег Гайдукевич.