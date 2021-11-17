Гаспарян о вчерашних действиях польских властей на границе: Заксенхаузен на минималке

Такое мнение высказал общественный деятель, публицист Армен Гаспарян в эфире Sputnik, комментируя вчерашние события у пункта пропуска «Брузги» – «Кузница Белостоцкая».
– Моя черная душа, моя душа мизантропа воспарила прямо утром, когда я прочитал о том, что поляки на пограничный пункт пропуска пригнали четыре водомета. Вот действительно, в эпоху пандемии облить людей холодной водичкой, чтобы они там сразу и «зажмурились». Так сказать, поиграем в генерала Карбышева! Заксенхаузен на минималке. Хоть одна бы паскуда бы, хоть одна бы курва бы правозащитная, блондинистая, которой кудри надо вырвать, пасть бы открыла по этому поводу. Сказала, вы чего, пшеки, вы чего творите? Беспредельщики, безбожники, футболисты! Нет, тихо, как в склепе! Всех всё устраивает! Там люди «зажмурятся» просто в «промышленном масштабе», дети – а они вот так вот.