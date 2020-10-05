Галасы ЗМеста – кто они?

Мы нашли этих скромняг.
Крепкие парни и смелая девушка уже больше месяца радуют публику будто и незатейливыми ироничными песнями, но все же темами с глубоким смыслом. Ролики проекта «Галасы ЗМеста» разлетаются по сети и набирают огромное количество лайков и перепостов. А найти их и увидеться вживую получилось во время автопробега «За единую Беларусь». Проезжали Барановичи, встретились с креативщиками.
На фото слева направо:
Максим Пономаренко, Дмитрий Крят, Дмитрий Бутаков
Оказывается, они живут и творят в этом славном городе. Откуда дровишки и порох, спросил я у автора текстов, фронтмена и заводатора проекта Дмитрия Бутакова. Услышал:
- Году где-то в 1995-1996 году у нас образовалась команда КВН «Клюж» - Клуб любителей жизни. Мы много играли в Беларуси, в разных лигах, соединялись с другими командами. Много, где побывали. Я даже одно время играл в «Эскадроне гусар», если помните такую чемпионскую команду. И вот это увлечение веселиться и любить жизнь осталось до сих пор.
Остальные участники группы – люди со специальным образованием. Реальные музыканты. Дима же Бутаков скромничает:
- Я сам немного играю, но как любитель все-таки. Песенки всегда у меня получалось какие-то веселенькие писать. Я их на протяжении всей жизни потихонечку шлепаю.
Состав команды:
Соло:
Ирина Сорговицкая, Дмитрий Бутаков
Евгений Кардаш - соло гитара
Евгений Артюх - бас
Максим Пономаренко - ударные
По жизни Дмитрий – предприниматель. И по одной из профессий – переводчик с китайского языка и, надо понимать, на него. За плечами Институт иностранных языков Министерства обороны СССР. Очень крутой вуз. Я, например, со своим неплохим на тот момент японским, даже не рискнул ввязаться в конкурс. А Димон был более суровым, как оказалось, воином. И сейчас может общаться на китайском, английском, польском. Русский и белорусский – по умолчанию. Продолжает рассказ о себе:
- Поступил после года срочной службы. Я уходил еще в советскую армию. И вообще, я такой человек - из Советского Союза. Я до сих пор не могу распад той страны спокойно пережить, переварить, честно говоря. В голове это не укладывается.
Ну а замысел «Галасов ЗМеста» откуда? Дима размышляет и вспоминает на ходу:
- КВН-овский кураж с одной стороны. С другой – за событиями вокруг я слежу все время. Не обязательно сейчас. Вот вышли люди, какие-то демонстрации. У меня постоянно есть материал для наблюдений. Часто просто в стол пишу. Все время реагирую. Отчасти и эти наработки пригодились для этого проекта. Началось все с одной-двух песенок, а потом как-то само пошло, что ли… Ну и, не стану скрывать, это мое, наше выражение гражданской позиции. Я вообще товарищ идейный в этом смысле.
Еще не слава, но известность к ребятам все же пришла. К этому они относятся спокойно:
- Ну на улице еще не узнают. Тем более, что я особо пешком не передвигаюсь. На машине больше. Но народ все же знает. Звонят. Причем звонят и сочувствующие, и ругают. Но что поделаешь: все как положено. Но сочувствующих все же больше. Барановичи - такой стойкий город. Тут ведь вопрос не в том, кто поддерживает эту позицию или другую. Просто люди не хотят шухера, беспорядка. Вот это железобетонно людям не нравится. Есть те, кто по-доброму журит, есть те, кто прям «как ты мог» и так далее. «За сколько продался кровавому режиму?». А я не продался. Это мое мнение. Как могу, так выражаю. Имею право? Кому не нравится – идите в сад. Слушайте другие песни. А мы просто поем свои.
На этом моменте слегка подначиваю: концерт соберете? Скоро с десяток треков будет, еще немного и альбом. Как на счет концерта-то? Дмитрий сначала размышляет об общем, а затем о конкретном:
- У нас коллектив единомышленников. Поэтому здесь трудностей у нас между собой не возникает. Ире, как девушке, конечно, сложнее держать удар. Стоим за нее. А проект, коль пошел, полны задора развивать и дальше. Пока пишется, буду писать, глядя на все это. Жестить не хочется, естественно. Я понимаю прекрасно и тех людей, которые не согласны и все такое прочее. Но лично меня очень не устраивают лидеры вот эти странные, сменяемые, бесконечные. Они себе не по-лидерски ведут как-то по-моему. А люди внушаемы – это общеизвестный факт. Кто-то не разобрался, кто-то еще что-то. Но буйствовать нельзя. Есть же другие методы, наверняка. Общество раскалывать не нужно буйством… А концерты мы любим. С удовольствием на них ездим. Не первый год уже разные концерты даем. Но только честные. Поэтому тут вообще проблем не видим. Приглашайте – приедем.
kryat@sb.by
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Галасы ЗМеста – кто они?
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