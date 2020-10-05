Галасы ЗМеста – кто они?

Крепкие парни и смелая девушка уже больше месяца радуют публику будто и незатейливыми ироничными песнями, но все же темами с глубоким смыслом. Ролики проекта «Галасы ЗМеста» разлетаются по сети и набирают огромное количество лайков и перепостов. А найти их и увидеться вживую получилось во время автопробега «За единую Беларусь». Проезжали Барановичи, встретились с креативщиками.Оказывается, они живут и творят в этом славном городе. Откуда дровишки и порох, спросил я у автора текстов, фронтмена и заводатора проекта Дмитрия Бутакова. Услышал:Остальные участники группы – люди со специальным образованием. Реальные музыканты. Дима же Бутаков скромничает:По жизни Дмитрий – предприниматель. И по одной из профессий – переводчик с китайского языка и, надо понимать, на него. За плечами Институт иностранных языков Министерства обороны СССР. Очень крутой вуз. Я, например, со своим неплохим на тот момент японским, даже не рискнул ввязаться в конкурс. А Димон был более суровым, как оказалось, воином. И сейчас может общаться на китайском, английском, польском. Русский и белорусский – по умолчанию. Продолжает рассказ о себе:Ну а замысел «Галасов ЗМеста» откуда? Дима размышляет и вспоминает на ходу:Еще не слава, но известность к ребятам все же пришла. К этому они относятся спокойно:На этом моменте слегка подначиваю: концерт соберете? Скоро с десяток треков будет, еще немного и альбом. Как на счет концерта-то? Дмитрий сначала размышляет об общем, а затем о конкретном: