Футболисты «Слуцка» и «Витебска» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В Слуцке прошел очередной матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная одноименная команда поделила очки с «Витебском» — 1:1.
«Сахарные» и «северяне», набрав в трех играх по шесть очков, шли в группе из шести преследователей сенсационно лидирующего в Высшей лиге «Энергетика-БГУ». В случае сегодняшней победы обе команды могли догнать «студентов» и хотя бы временно разделить с ними первую строку. Забегая вперед, и «Слуцк», и «Витебск» были вынуждены довольствоваться синицей в руках.
В первом тайме зрители наблюдали равную игру, при этом гости были чуть активнее впереди. В итоге именно команда Сергея Ясинского сумела открыть счет: техничный Антон Матвеенко ворвался в штрафную, покатил на Иона Николеску, и молдавский форвард, продавив защитника, буквально затолкал мяч в дальний угол.
Во второй 45-минутке лучше смотрелись уже хозяева. «Сахарные» долго искали подступы к воротам Артема Сороко и сумели вскрыть оборону с помощью стандарта. Юрий Козлов мягкой подачей со штрафного навесил на Абдула Гафара, и молодой форвард из Буркина Фасо, отклеившись от оппонента, спокойно переправил мяч в сетку.
В оставшееся время главные тренеры команды пытались освежить игру с помощью замен, однако по-настоящему опасных моментов создать никому уже не удалось.
«Слуцк» — «Витебск» — 1:1 (Коанда, 62; Николаеску, 31).
сыграли вничью со счетом 1:1.
Следующий по расписанию поединок вполне тянет на звание «гвоздь тура»: жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимает лидера — дерзкий и молодой «Энергетик-БГУ» из Минска. Начало встречи в 16.00.
Расписание остальных матчей 4-го тура:
11 апреля (сб)
18.00. «Городея» — «Динамо-Минск»
12 апреля (вскр)
15.00. «Минск» — БАТЭ
17.00. «Смолевичи» — «Шахтер»
19.00. «Динамо-Брест» — «Ислочь»
13 апреля (пн)
17.30. «Славия» — «Рух»
Турнирная таблица Высшей лиги
1. «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча)
2. «Слуцк» — 7 (4)
3. «Витебск» — 7 (4)
4. «Минск» — 6 (3)
5. «Ислочь» — 6 (3)
6. «Славия» — 6 (3)
7. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)
8. «Неман» — 5 (4)
9. «Шахтер» — 4 (3)
10. «Динамо-Брест» — 4 (3)
11. «Динамо-Минск» — 3 (3)
12. «Рух» — 3 (3)
13. БАТЭ — 3 (3)
14. «Городея» — 3 (3)
15. «Смолевичи» — 1 (3)
16. «Белшина» — 1 (4)