Футболисты «Слуцка» и «Витебска» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В Слуцке прошел очередной матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная одноименная команда поделила очки с «Витебском» — 1:1.

«Сахарные» и «северяне», набрав в трех играх по шесть очков, шли в группе из шести преследователей сенсационно лидирующего в Высшей лиге «Энергетика-БГУ». В случае сегодняшней победы обе команды могли догнать «студентов» и хотя бы временно разделить с ними первую строку. Забегая вперед, и «Слуцк», и «Витебск» были вынуждены довольствоваться синицей в руках.

В первом тайме зрители наблюдали равную игру, при этом гости были чуть активнее впереди. В итоге именно команда Сергея Ясинского сумела открыть счет: техничный Антон Матвеенко ворвался в штрафную, покатил на Иона Николеску, и молдавский форвард, продавив защитника, буквально затолкал мяч в дальний угол.

Во второй 45-минутке лучше смотрелись уже хозяева. «Сахарные» долго искали подступы к воротам Артема Сороко и сумели вскрыть оборону с помощью стандарта. Юрий Козлов мягкой подачей со штрафного навесил на Абдула Гафара, и молодой форвард из Буркина Фасо, отклеившись от оппонента, спокойно переправил мяч в сетку.

В оставшееся время главные тренеры команды пытались освежить игру с помощью замен, однако по-настоящему опасных моментов создать никому уже не удалось.

«Слуцк» — «Витебск» — 1:1 (Коанда, 62; Николаеску, 31).

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В пятницу программу 4-го тура открыли «Неман» и «Белшина», которые также сыграли вничью со счетом 1:1.

Следующий по расписанию поединок вполне тянет на звание «гвоздь тура»: жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимает лидера — дерзкий и молодой «Энергетик-БГУ» из Минска. Начало встречи в 16.00.

Расписание остальных матчей 4-го тура:

11 апреля (сб)

18.00. «Городея» — «Динамо-Минск»

12 апреля (вскр)

15.00. «Минск» — БАТЭ

17.00. «Смолевичи» — «Шахтер»

19.00. «Динамо-Брест» — «Ислочь»

13 апреля (пн)

17.30. «Славия» — «Рух»

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча)

2. «Слуцк» — 7 (4)

3. «Витебск» — 7 (4)

4. «Минск» — 6 (3)

5. «Ислочь» — 6 (3)

6. «Славия» — 6 (3)

7. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

8. «Неман» — 5 (4)

9. «Шахтер» — 4 (3)

10. «Динамо-Брест» — 4 (3)

11. «Динамо-Минск» — 3 (3)

12. «Рух» — 3 (3)

13. БАТЭ — 3 (3)

14. «Городея» — 3 (3)

15. «Смолевичи» — 1 (3)

16. «Белшина» — 1 (4)