Футболисты «Немана» и «Белшины» поделили очки в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси

В Гродно состоялся первый матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Неман» не сумел одолеть аутсайдера Высшей лиги бобруйскую «Белшину» — 1:1.

Команда Эдуарда Градобоева неудачно начала сезон, проиграв все три первых поединка национального первенства. Гродненцы после поражения от «Ислочи» (0:1) одолели «Витебск» (2:0) и отобрали на выезде очки у грозного «Шахтера» (0:0), благодаря чему шли в середине турнирной таблицы и имели хорошие шансы подобраться ближе к группе лидеров. Однако сделать этого не удалось.

В первом тайме проходила равная игра с небольшим преимуществом хозяев, которые атаковали чуть острее. Открыть счет «Неману» удалось ближе к перерыву, когда армянский хавбек Гегам Кадимян классным ударом со штрафного положил мяч в левый нижний угол. Однако на второй тайм гости вышли с другим настроем и вскоре сумели отыграться. Никита Рочев отличной подачей с фланга нашел в штрафной Леонида Ковеля, и экс-форвард сборной Беларуси, опередив защитников, замкнул навес.

В оставшееся время обе команды вполне могли отличаться еще раз, однако где-то не хватило точности, а где-то надежно действовали голкиперы. Ближе ко второму голу в самой концовке встречи, к слову, был все тот же Кадимян, но мяч после его удара из неудобной позиции буквально упал на перекладину.

«Неман» — «Белшина» — 1:1 (Кадимян, 41; Ковель, 58).

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11 апреля (сб)

14.00. «Слуцк» — «Витебск»

16.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»

18.00. «Городея» — «Динамо-Минск»

12 апреля (вскр)

15.00. «Минск» — БАТЭ

17.00. «Смолевичи» — «Шахтер»

19.00. «Динамо-Брест» — «Ислочь»

13 апреля (пн)

17.30. «Славия» — «Рух»

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча)

2. «Слуцк» — 6 (3)

3. «Минск» — 6 (3)

4. «Ислочь» — 6 (3)

5. «Славия» — 6 (3)

6. «Витебск» — 6 (3)

7. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

8. «Неман» — 5 (4)

9. «Шахтер» — 4 (3)

10. «Динамо-Брест» — 4 (3)

11. «Динамо-Минск» — 3 (3)

12. «Рух» — 3 (3)

13. БАТЭ — 3 (3)

14. «Городея» — 3 (3)

15. «Смолевичи» — 1 (3)

16. «Белшина» — 1 (4)