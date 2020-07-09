Футбол. Юсов усилил «Ислочь»

Украинский футболист Дмитрий Юсов продолжит карьеру в «Ислочи», информирует пресс-служба «волков».

Фото: fcisloch.by

Этот сезон 27-летний украинец начинал в «Торпедо-БелАЗ», однако на прошлой неделе форвард расторг контракт с жодинцами. За два с половиной года Юсов провел в футболке «автозаводцев» 60 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей. В чемпионате Беларуси – 2020 нападающий выходил на поле 12 раз и записал на свой счет один гол.

Ранее вингер также выступал за запорожский «Металлург», «Гранит», кишиневскую «Дачию» и «Слуцк».