«Шахтер» арендовал лучшего снайпера чемпионата Беларуси Джасурбека Яхшибоева

Футболист минского «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев продолжит карьеру в солигорском «Шахтере», сообщает пресс-служба «студентов».

Трансфер 23-летнего узбекистанца принадлежит «Пахтакору». Первую половину сезона форвард выступал на правах аренды за «Энергетик-БГУ», который отпустил игрока в субаренду в Солигорск.

За четыре месяца в Беларуси Яхшибоев успел стать не только лидером «студентов», но и одной их главных звезд Высшей лиги. Шустрый нападающий в 14 матчах чемпионата Беларуси забил девять мячей и делит первое место в гонке бомбардиров со своим новым партнером Виталием Лисаковичем. На счету Жасура также значатся три голевые передачи.