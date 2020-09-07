В Амстердаме завершился центральный матч игрового дня в Лиге наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов потерпела поражение от итальянцев – 0:1.
В первом туре «оранжевые» обыграли поляков – 1:0, а «Скуадра адзурра» при блеклой игре поделила очки со сборной Боснии и Герцеговины – 1:1. В том числе исходя из этого, перед сегодняшней встречей букмекеры оценивали шансы хозяев поля на победу как более предпочтительные.
Однако сборная Италии убедительно доказала, что является серьезной силой в европейском футболе. Гости чаще владели мячом (в процентном соотношении – 57 на 43) и больше били по воротам (16:10), в том числе в их створ (4:3). И добились, пожалуй, закономерной виктории.
Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил Николо Барелла, четко замкнувший мягкий навес Чиро Иммобиле.
Все попытки сборной Нидерландов отыграться разбились о железобетонную оборону гостей во главе с Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини.
В еще одном сегодняшнем матче этой группы поляки одержали волевую победу над командой Боснии и Герцеговины – 2:1.
Наша сборная несколько ранее, напомним, обыграла в гостях казахстанцев – 2:1. А во втором поединке в нашем квартете албанцы неожиданно уступили литовцам – 0:1.
Остальные встречи игрового дня принесли такие результаты: Австрия – Румыния – 2:3, Израиль – Словакия – 1:1, Северная Ирландия – Норвегия – 1:5, Чехия – Шотландия – 1:2.
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Футбол. Итальянцы победили команду Нидерландов в Лиге наций
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Фото: РЕЙТЕР