Французские спасатели при помощи подъемного крана извлекли из квартиры 300-килограммового мужчину

Он не мог выбраться из дома в течение года, пишет РИА Новости.
Летом 2019-го житель города Перпиньян сломал бедро и таким образом оказался заперт в собственном жилище. В его вызволении приняли участие около 50 человек из разных служб. Чтобы достать мужчину, пришлось даже частично разрушить фасад. После четырех часов кропотливой работы сделать это все-таки получилось.
Мужчину доставили в больницу. Сообщается, что после лечения его поместят в специализированный центр для страдающих избыточным весом людей.
Фото: AFP
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