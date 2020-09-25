Персональная галерея Василия Шаранговича, лауреата Государственной премии Беларуси и народного художника нашей страны открылась в курортном поселке Нарочь два года назад. На ней представлено более 100 работ мастера: пейзажи, портреты и натюрморты. Но большую часть экспозиции составляют иллюстрации к литературным произведениям Янки Купалы, Якуба Коласа, Адама Мицкевича, Владимира Маяковского и других великих писателей. Кроме картин Василия Шаранговича в галерее представлены работы молодой художницы Алеси Исса.
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Фотофакт. Художественная галерея Василия Шаранговича в Нарочанском крае
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Фото: Александр ГОРБАШ