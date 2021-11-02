Евросоюз выделил миллиард евро на защиту лесов

Еврокомиссия объявила о выделении миллиарда евро на глобальную инициативу по защите лесов. Об этом заявила во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
– Я рада сообщить, что Еврокомиссия предоставит € 1 млрд на глобальную инициативу по защите лесов, – сказала она.
Фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия "скоро представит директиву, которая призвана ограничить влияние ЕС на уничтожение лесов".
– Продукция, которая попадает на рынки ЕС, не должна приводить к уничтожению лесов, – добавила глава Еврокомиссии.