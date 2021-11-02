SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Евросоюз выделил миллиард евро на защиту лесов

Евросоюз выделил миллиард евро на защиту лесов

Еврокомиссия объявила о выделении миллиарда евро на глобальную инициативу по защите лесов. Об этом заявила во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС


– Я рада сообщить, что Еврокомиссия предоставит € 1 млрд на глобальную инициативу по защите лесов, – сказала она. 

Фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия "скоро представит директиву, которая призвана ограничить влияние ЕС на уничтожение лесов". 

– Продукция, которая попадает на рынки ЕС, не должна приводить к уничтожению лесов, – добавила глава Еврокомиссии. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы