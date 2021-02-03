БелАЭС поставила в энергосистему страны первый миллиард киловатт-часов

Сейчас здесь продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности. Чтобы ознакомиться с ходом работ, а также в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году, Белорусскую АЭС 9-10 февраля посетят эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG).
Как отметил заместитель главного инженера БелАЭС по безопасности и надежности Ринат Валеев, в группу, которую возглавит генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана, войдут эксперты из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии, Чехии. Эксперты, которые разделятся на три подгруппы, планируют посетить здания управления первого энергоблока, дизельной электростанции, реактора второго энергоблока, пункт управления противоаварийными действиями, пожарную часть и другие объекты. Кроме того, рассказал Ринат Валеев, они ознакомятся и проанализируют материалы по реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов.
- Во время подготовительной работы к этому визиту мы старались максимально пойти навстречу экспертной группе, чтобы она могла ознакомиться со всеми интересующими ее вопросами. Ряд из них детально проговаривали заранее. Были и просьбы, которые, может, не совсем вписываются в привычный формат таких визитов. Например, по организации видеоконференцсвязи для возможности обсудить со своими коллегами материалы в режиме онлайн.
Также Ринат Валеев напомнил: Беларусь провела стресс-тесты по процедуре Европейского союза на добровольной основе. И абсолютно добровольно предоставила европейским экспертам возможность оценить, есть ли на БелАЭС «запасы безопасности» над требованиями, установленными нашим национальным законодательством. В результате дефицитов безопасности на АЭС выявлено не было. А итогом этой работы стал наш Национальный план действий, который содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019-го по 2025 годы.
Ринат Валеев рассказал, что партнерская проверка включает несколько этапов. Февральский визит – один из них.
- Впереди – еще более важный и продолжительный визит экспертов на БелАЭС, который при условии благоприятной эпидемиологической обстановки запланирован на май-июнь 2021 года. После этого будет подготовлен финальный отчет. После согласования ENSREG этот документ будет представлен белорусской стороне.
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