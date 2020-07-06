Об этом известная телеведущая рассказала sb.by:
— 16 июля начнется «Славянский базар в Витебске». Сказать, что этот фестиваль дорог моему сердцу — ничего не сказать. Я счастлива, что среди брендов моей страны есть такой. Потому что если поразмышлять, то очень мало на земном шаре найдется государств, которые могли бы сказать, что у них есть что-то подобное. И я благодарна Президенту за то, что в своем время он сохранил «Славянский базар» и относится к нему, как к своему ребенку. Я очень рада, что мы снова соберемся в Витебске, несмотря на то что ситуация сейчас очень непростая. Но я верю тем людям, которые приняли это решение: значит, и медицина справилась, и экономика устояла, и мы можем вновь встретиться в моем любимом городе и чувствовать себя при этом в безопасности. Для меня тот факт, что в назначенный час в Летнем амфитеатре откроется XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — это элемент стабильности и понимания, что все хорошо в моей Беларуси.
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Елена Спиридович: "Славянский базар в Витебске" — это элемент стабильности и понимания, что все хорошо в моей Беларуси
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