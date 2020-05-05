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  2. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 7 мая

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 7 мая

Электронная ярмарка вакансий пройдет в столице 7 мая, пишет БЕЛТА.


В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проинформировали, что мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.

Соискателям представят более 600 вакансий. Свои предложения озвучат 10 столичных организаций: ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", ГП "Минсктранс", УП "Белсоюзпечать", УП "Минскводоканал", ЖЭУ №1 Партизанского района Минска, РУП "Белмедпрепараты" и другие.

Минчане смогут ознакомиться с режимом и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании ярмарки доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится: все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости gsz.gov.by.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты.
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