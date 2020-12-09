Вчера утром в машинном помещении главного производственного корпуса ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод»» на столичной улице Старовиленской было обнаружено тело 56-летнего электромонтера по обслуживанию лифтов.
Корреспонденту sb.by об этом рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская:
– Предварительно установлено, что оборвался металлический трос подъема-опускания кабины грузового лифта, в результате чего кабина оказалась заблокирована между первым и вторым этажами. Около 10:00 в машинном помещении лифта было обнаружено тело электромонтера этого завода.
Следователи совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы, в том числе работники предприятия, изъята документация по охране труда и технике безопасности. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших смертельному травмированию мужчины.
Советский (города Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
Фото: Следственный комитет
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Электромонтер погиб на одном из заводов Минска
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