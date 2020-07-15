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  2. Завершено расследование уголовного дела о смерти электромонтажника в Смолевичах

Завершено расследование уголовного дела о смерти электромонтажника в Смолевичах

Смолевичский районный отдел Следственного комитета установил обстоятельства гибели электромонтажника, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области. 


По данным следствия, 19 сентября прошлого года на участке в Смолевичах выполнялись работы по прокладке новой кабельной линии. Во время работы по монтажу соединительных муфт кабельной линии два электромонтажника, находившиеся в кабельном колодце на глубине два с половиной метра, были поражены электротоком. В результате 36-летний житель Молодечно скончался на месте инцидента, а его 31-летнего напарника госпитализировали с электротравмой.

За время расследования допрошены работники и должностные лица организаций, изучена нормативная и техническая документация, получены экспертные заключения. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования Департамента государственной инспекции труда. 

Следователи установили, что нарушения требований проектов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также техники безопасности и охраны труда состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены мастер сторонней электромонтажной фирмы и мастер эксплуатирующего предприятия электроэнергетики.

В ходе предварительного расследования установлено, что эти лица не организовали производство строительно-монтажных работ на данном участке в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами и не обеспечили соблюдение технологической последовательности данного вида работ. Согласно проектной документации, новый кабель следовало проложить в другой кабельной канализации. В результате при проведении испытательных мероприятий вследствие прокола и муфтирования ошибочного кабеля произошло поражение техническим электричеством работников, находившихся в кабельной канализации.


Мастеру электромонтажной фирмы предъявлено обвинение по части 2 статьи 305 Уголовного кодекса (нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть человека). Второму мастеру, допустившему стороннюю организацию к выполнению муфтирования ошибочного кабеля, предъявлено обвинение по части 2 статьи 428 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. 

– С целью устранения выявленных следствием нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления, направлены представления руководству указанных организаций, – сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. – В них изложены требования об обеспечении неукоснительного исполнения требований проектов организации строительства, о разработке технической документации, содержащей конкретные безопасные методы и способы ведения данного вида работ с обязательным ознакомлением работающих на каждом строительном объекте, принятии дополнительных мер по совершенствованию системы управления охраной труда.

Фото: СК
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