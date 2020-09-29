В Минске погиб рабочий, сорвавшийся с высоты. Возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 28 мая текущего года примерно в пять часов вечера на территории стройобъекта по проспекту Любимова с высоты девятого этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний рабочий. От полученных в результате падения травм он скончался на месте., – рассказала корреспонденту sb.by. –Установлено, что строитель работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.