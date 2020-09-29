Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на территории строительного объекта в Минске.
По данным следствия, 28 мая текущего года примерно в пять часов вечера на территории стройобъекта по проспекту Любимова с высоты девятого этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний рабочий. От полученных в результате падения травм он скончался на месте.
– В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали следовую картину, опросили сотрудников организации, изъяли документацию, касающуюся охраны труда, техники безопасности, а также назначили необходимые экспертизы, – рассказала корреспонденту sb.by официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская. – Проводилась проверка. А после того как были получены результаты экспертиз и другие необходимые сведения, буквально вчера возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 303 Уголовного кодекса).
Установлено, что строитель работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.
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В Минске погиб рабочий, сорвавшийся с высоты. Возбуждено уголовное дело
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Фото: Александр КУШНЕР