Жителя Березы придавил упавший с домкрата автомобиль

Следственно-оперативная группа установила, что в этот день мужчина ремонтировал подвеску машины. При этом житель Березы поднял автомобиль с помощью домкрата. Во время ремонта авто упало с домкрата, в результате чего мужчина получил смертельные травмы.Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Фото: Следственный комитет