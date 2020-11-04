Днем 2 ноября на придомовой территории в Березе обнаружили тело 44-летнего местного жителя, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Следственно-оперативная группа установила, что в этот день мужчина ремонтировал подвеску машины. При этом житель Березы поднял автомобиль с помощью домкрата. Во время ремонта авто упало с домкрата, в результате чего мужчина получил смертельные травмы.
Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Следственный комитет
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Жителя Березы придавил упавший с домкрата автомобиль
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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