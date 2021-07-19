Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал интервью телеканалу Sky News Arabia. В качестве интервьюера выступил главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Интервью длилось около часа. В центре внимания были международные отношения, в частности положение дел в Евразийском регионе. Журналист интересовался ситуацией, связанной с экстренной посадкой самолета Raynair в Минске. Обсудили также взаимоотношения Беларуси с Западом, влияние санкций на белорусскую экономику, возможность и перспективы политического диалога с ЕС. Подробно остановились на теме нелегальной миграции в Литву. Арабский журналист затронул также вопрос о предстоящем заседании Генассамблеи ООН и участии белорусской стороны в этом мероприятии.
Телеканал Sky News Arabia – это арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку. Телеканал учрежден как совместное предприятие британской компании Sky Group (медиаконгломерат, ведущий деятельность в ряде западноевропейских государств) и эмиратской Abu Dabi Investment Corporation. С учетом партнерства со Sky Group канал имеет доступ к широкой международной сети бюро Sky News. В состав Sky News Arabia помимо новостного интернет-сайта входят также радиостанция и официальные страницы в социальных сетях Facebook и Twitter. Штаб-квартира Sky News Arabia расположена в свободной экономической медиазоне Абу-Даби.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
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Экстренная посадка самолета Raynair в Минске, отношения Беларуси с Западом, влияние санкций на белорусскую экономику и нелегальная миграция. О чем говорил Лукашенко в интервью арабскому телеканалу
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