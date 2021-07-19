Об этом Президент заявил сегодня в интервью телеканалу Sky News Arabia. В ответ на просьбу журналиста Имада аль-Атраша прокомментировать звучащие в адрес Беларуси обвинения в том, что она, мол, способствует нелегальной миграции в Европу, Александр Лукашенко отметил:
– Если они хотят скрыть истину – литовцы, поляки, немцы или французы, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя. Мы группировки людей преступного характера в Литве видим. Мы видим, а почему они этого не видят? Как только они ликвидируют эти группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем. Но не безвозмездно уже.
В этой связи Президент привел такой аргумент:
– Они ввели против нас санкции. Они пошли на удушение моей страны, удушение моего народа. Я Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно. Если исходить из чисто прагматических позиций, так это стоит огромных денег – работа на границе и защита от наркотиков, нелегальных поставок оружия, нелегальной миграции. Это огромные деньги. И если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю.
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Лукашенко – странам Запада: если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции, то пусть начинают с себя
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