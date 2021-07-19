Аудитории за рубежом интересна белорусская повестка

Такое мнение сегодня высказал коллегам главный редактор новостей телеканала Sky News Arabia (ОАЭ) Имад аль-Атраш по итогам интервью с Президентом Александром Лукашенко:



– События, которые происходят в Беларуси, интересны не только зрителям в нашей стране. Наш канал вещает на ряд государств. Весь мир и телезрители в различных странах интересуются тем, что происходит в вашей стране, поскольку это международная повестка дня.



Журналист отметил открытость Беларуси при подготовке интервью с белорусским лидером:



– Все вопросы, которые я направил белорусской стороне, были сохранены. В том числе те, которые касались внутренней ситуации. Они были заданы Главе государства, и я получил на них ответы.



Телеканал Sky News Arabia – арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку. Телеканал учрежден как совместное предприятие британской компании Sky Group (медиаконгломерат, ведущий деятельность в ряде западноевропейских государств) и эмиратской Abu Dabi Investment Corporation. Штаб-квартира Sky News Arabia расположена в свободной экономической медиазоне Абу-Даби.



Главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш брал интервью у видных политических и религиозных деятелей, в том числе у Папы Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди, Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и других.