На это обратил внимание Александр Лукашенко, отвечая на вопрос главного редактора новостей Sky News Arabia Имада аль-Атраша во время интервью телеканалу. Арабский журналист поинтересовался, каким образом санкции повлияли на Беларусь.
– Конечно, санкции – дело неприятное для любой страны. Я это не скрываю, – сказал Александр Лукашенко. –Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей (полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее) и против основных наших предприятий.
Цель проста – разрушить экономику. Но мы к этому были готовы, подчеркнул Президент:
– В результате санкций за первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5 процента – это больше, чем мы планировали в прошлом году.
Вдобавок нашим промышленником не привыкать работать в условиях рестрикций, гласных или негласных. Ведь продукцию предприятий, против которых нынче ввели санкции, западные страны уже давно не пускают на свой рынок, напомнил Александр Лукашенко:
– Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией, но главный наш партнер – это Россия. Поэтому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока – плюс 3,5 процента ВВП.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: в условиях санкций против Беларуси ВВП страны за полгода прирос на 3,5 процента
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