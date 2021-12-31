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  2. Эксперт: ситуацию оживит выход на автомобильный рынок отечественного бюджетного электромобиля Geely Geometry

Эксперт: ситуацию оживит выход на автомобильный рынок отечественного бюджетного электромобиля Geely Geometry

Каковы перспективы электромобильного рынка  в Беларуси и можно ли уже говорить о серьезной конкуренции с машинами, оснащенными традиционными двигателями внутреннего сгорания, рассказал Сергей Варивода, член правления автомобильной ассоциации "БАА".

Рынок электромобилей растет темпами, существенно превышающими динамику рынка автомобилей с ДВС, считает Сергей Варивода. Здесь сказываются и эффект низкой базы, и льготы при ввозе и реализации электромобилей, и растущий интерес со стороны потребителей-новаторов. Однако в абсолютном выражении в продажах автомобильных дилеров электромобили не достигают и 0,1% от общих продаж. При этом пока похвастаться продажами «электричек» могут лишь премиальные бренды. Надеюсь, в наступающем году ситуацию существенно оживит выход на автомобильный рынок отечественного бюджетного электромобиля Geely Geometry. При этом стоит отметить, что по цене бюджетный автомобиль равен цене автомобиля с ДВС в среднеценовом сегменте. Относительно высокая цена, как и недостаточно развитая зарядная инфраструктура, по-прежнему являются основными сдерживающими факторам развития рынка электромобилей в Беларуси. Пока этот рынок развивается в основном за счет неорганизованного ввоза гражданами автомобилей из-за пределов таможенного союза. Однако принятые недавно в стране льготы для юридических лиц на фоне растущей активности автопроизводителей способны ускорить рост сегмента электромобилей у автодилеров. Прорыв в продажах, несомненно, будет, но в 2022 году этого однозначно не произойдет, считает эксперт.
 
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